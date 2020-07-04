川普身旁又有人傳出確診！川普長子的女友、同時也是川普競選團隊募款專員的蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）4日接受新冠肺炎檢驗後呈陽性反應。這也是自5月時川普一名隨扈傳出確診後，身旁又再次有人確診，令外界關注他的身體狀況。

據美國有線電視新聞網報導，蓋佛爾原預計前往南達科他州（South Dakota）「川普勝利」募款委員會主管表示，經檢測呈陽性後，蓋佛爾立刻自主限制公開外出，目前身體狀況一切良好，並將再次接受檢測確認是否可能為無病症；另外為了預防起見，她也取消未來所有行程，並未搭乘空軍一號。此外，川普兒子小唐納（Donald Trump Jr）檢測為陰性，但為了以防萬一，已取消所有公開行程，目前自主隔離中。

據一名知情人士透露，蓋佛爾原預計前往南達科他州（South Dakota）拉什摩爾山（Mount Rushmore）的國慶活動，目前已取消行程，與小唐納一同返回東岸，並表示蓋佛爾近期與川普的接觸次數並不多，不過她曾在川普6月20日於奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）造勢會場上出現過，當時共有8名工作人員傳出確診。知情人士透露，蓋佛爾原定未來數天小唐納一起在美國中部地區舉行募款，近期曾與多民募款者接觸過。

由於蓋佛爾是川普接觸中確診的第3人，加上大多數人都認為，蓋佛爾是川普家族的一員，來往應該極為密切，因此再度引起人們對總統川普健康方面的關注。

(中時電子報)