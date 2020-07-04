文化部長李永得4日參觀台灣漫畫基地「反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展」，在基地書店買了不少漫畫。（許文貞攝）

台灣漫畫基地「反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展」的數位連儂牆。（許文貞攝）

文化部長李永得4日參觀台灣漫畫基地「反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展」，提及陸媒東南衛視兩記者離境一事，表示不能以干預新聞自由或言論自由視之，因為政府並沒有審查他們的新聞內容，「要傳達什麼內容是他們的自由，但不能用違法、違規的方式。政府針對的不是內容，而是行為違規。」

李永得參觀「反抗的畫筆」展覽時，一幅描繪六四、香港雨傘運動到反送中運動的漫畫，勾起他過去記者工作的回憶。他表示，當時台灣常駐大陸採訪的記者被認為是六四的煽動者，因此包含徐璐有兩位記者被抓，失蹤了兩週。

李永得回憶，當時他是兩位記者的主管，他人正好在美國，到華府的中國大使館表示要去北京處理兩位記者的事，等了兩天之後，中國大使館回了一句話：「你們可以不用去了。」最後兩位台灣記者是被驅逐出境。

李永得表示，如今兩位東南衛視記者離台，跟當時六四台灣記者被驅逐的狀況完全不能相提並論。他指出，當時記者在中國是真的去做採訪，沒有任何理由就被拘押、失蹤十幾天，但這次兩位東南衛視記者是申請來台採訪，卻在台灣製作節目，「只是因為違規，加上期限到了，沒有延續入境許可證。怎麼能類比呢？」

李永得表示，東南衛視在台有五位記者，除了離台的兩位，另外三位都沒有違規，政府也尊重三位記者在台灣的採訪權。其他陸媒雖然也有租攝影棚，但並非製作節目，只是作為傳輸使用，都在新聞採訪的行為範圍裡，「中國媒體若在台製作節目，訊息傳達回去，好像中國已經佔領台灣、台灣沒有政府一樣，這是把台灣政府當塑膠嗎？」

李永得表示，有傳播學者談新聞自由和言論自由，「這些學者應該要再去學學什麼是新聞自由。政府干預的不是言論或採訪，而是他的行為已經違規，超過他申請的範圍。一切依法行政。」

文化部表示，東南衛視記者在台設有演播室，經查證，兩位記者除在台製作節目外，也親自擔任主持人，與申請入台許可的新聞採訪工作範圍明顯不符。因此依「大陸地區新聞人員進入臺灣地區採訪注意事項」規定，有違反相關規定者，文化部得廢止其記者證，該記者應即繳回記者證及入出境許可證，並於三日內離境。

文化部表示，因兩名記者原核發記者證分別至6月30日及7月2日到期，依「大陸地區新聞人員進入臺灣地區採訪注意事項」不再續發其記者證，並由內政部移民署停止核發該媒體2名記者自7月3日起之入境許可。

(中時 )