市議員施志昌將爭取修復二高橋下漏水問題，還給親子更好的遊樂環境。（陳淑娥攝）

台中市建設局將於大甲幼獅、外埔大東與水美三處打造主題親子公園，預計8月中動工，11月底完工。市議員施志昌指出，由於水美與大東公園均位於二高橋下，排水孔水管破損，遇雨將直接漏向公園上方，將積極爭取修復排水問題，還給親子更好的遊樂環境。

施志昌表示，台中市公園裡的罐頭遊具已不符合時代需求，且設施老舊毀損需汰換，因此業務質詢時與眾多議員爭取公園內遊具汰換，建設局已確定將於大甲區日南里幼獅公園、外埔區大東里大東公園與外埔區水美里水美公園打造全新主題式親子公園。

幼獅公園結合日南車站意象設置「列車主題滑梯遊戲組」主題式共融遊戲場，施作經費120萬元；大東公園則以「八大行星」教育樂園為設計主軸，整合既有的體健設施，施作經費300萬元；水美由於擁有在地民俗技藝團「義虎團」，因此水美公園計畫形塑以「義虎」及公園原有之「恐龍」為設計發想主軸之主題式共融遊戲場，施作經費200萬，預計8月中旬動工，11月底完工。

施志昌指出，由於大東與水美公園均設於二高橋下，下雨時民眾仍可至橋下活動，然而，二高排水孔連接水管因年久失修，許多已破損、甚至排水孔未連接排水管，未來如水美公園親子遊樂設施就直接設置於二高橋下，恐影響遊樂品質。

施志昌表示，為了改善漏水之情形，後續將會與蔡其昌副院長一起向交通部高公局協調，針對二高這些破損或未連接排水管之排水孔進行修復，以還給民眾更好的遊樂環境。

(中時 )