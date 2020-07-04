縣畜產試驗所邀請萬豪集團台中5星級飯店-萬楓：阿川師現場製作，提供200份捲餅與大家分享。（李金生攝）

現場也邀請國立金門大學食品科學系以畜試所鮮乳為素材，示範加工製成莫扎瑞拉起司。（李金生攝）

縣畜產試驗所期待創意產品促進金門美食旅遊商機。（李金生攝）

「真的有夠好吃！」創意美食讓人垂涎三尺，讚不絕口！（李金生攝）

來！小朋友吃一塊好吃的蜂蠟。（李金生攝）

金門縣畜產試驗所有小動物、美食，暑假親子遊的好地方。（李金生攝）

金門7月暑假檔〈親子嘉年華〉溫馨登場，畜試所創意畜產品發表會今（4）日熱鬧揭幕。楊鎮浯縣長與縣農會理事長蔡水游客串1日代言人，推出5星級餐點「酒糟牛肉捲餅」、「莫扎瑞拉起司」和金門國民冰品「蜂蜜冰淇淋」與鄉親和遊客分享，強打好玩、好吃和好開心的金門旅遊。

這項以「加工新生活-畜產新亮點」為主題的發表會，突破傳統的牛肉料理，改推美食小攤的牛肉捲餅，邀請萬豪集團台中5星級飯店-萬楓：阿川師現場製作，提供200份捲餅與大家分享，有韓式醬料醃牛肉片的燒肉捲餅、美式BBQ醬醃牛肉片的BBQ牛肉捲餅、牛肉片醃咖哩粉的印度咖哩捲餅，金門特有的酒糟牛肉加上名廚好手藝，料理出令人垂涎三尺的好口味。縣畜試所將在發表會後公布食譜，提供地區商家參考使用。

現場也邀請國立金門大學食品科學系以畜試所鮮乳為素材，研發加工製成莫扎瑞拉起司，該所未來也將在商品化包裝後，連同製程配方授權或技轉使用，創造地區農戶在地產銷優勢及利潤。

另該所去年與地區優良小農配合，推出受到歡迎的火龍果冰淇淋與冰棒，今年再結合地區小農自產蜂蜜，研發蜂蜜冰淇淋，綿密厚實的口感讓人讚不絕口。

縣畜試所長許一傑表示，該所基於輔導地方產業發展，未來持續推動相關創意產品，協助民間建構屬於地區產業的獨特性與前瞻性，進而帶動金門的畜牧發展外，也期待促進金門美食旅遊商機。

(中時 )