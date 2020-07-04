前國民黨主席朱立倫上午前往桃園市長鄭文燦母親告別式弔唁。（翻攝）

英國政府昨天宣布首批入境免隔離國家名單，自7月10日起，包含台灣、日本與韓國等新冠肺炎低風險國家入境英國英格蘭地區，可免除隔離14天的檢疫措施。對此，前國民黨主席朱立倫今天表示，這是好消息，但他更關心台灣入境日本、韓國、東南亞等民眾較常往來觀光、商務的鄰近國家，期盼這些國家能基於台灣優異的防疫表現，盡速讓台灣獲得豁免。

前國民黨主席朱立倫上午前往桃園市長鄭文燦母親告別式弔唁，朱受訪時說，他和鄭文燦都是八德子弟，自己也曾擔任過桃園縣長，彼此認識對方的家人，因此前來表示哀悼。

談及振興三倍券，朱立倫強調，現今救經濟，振興券固然重要，但救失業更重要。他說，振興券畢竟只是熱鬧，對經濟的影響，只能增加GDP大概0.1至0.2之間，上個月大概有50萬人失業，且無薪假人數已突破3萬1800多人，今年也有30幾萬名畢業生，根本就沒有就業機會，因此現階段「救失業是最重要的工作」。

朱立倫呼籲蔡政府拿出魄力，拿出同樣的500億元幫助年輕人趕快找到工作，從教育訓練、就業輔導、課程安排到工作實習，若民間企業願意提供工作的話，建議政府可以和企業對半提供補助。

(中時 )