大陸羽球天王林丹於7月4日宣布退休，他在微博發布聲明：「2000-2020，整整20年，我也要跟國家隊說再見了，原來說出口真的很難。」「37歲的我，體能和傷痛已經不再允許自己和隊友並肩作戰了，有感恩、有不捨、有不甘也有無奈。之後的日子，我希望有更多的時間陪伴家人，也會去尋找新的賽場。」

林丹是福建人，2004年全英羽賽決賽，他從對手Peter Gade口中獲得了「超級丹」的綽號。拿過兩次奧運男單金牌、5次世錦賽金牌、6次全英賽冠軍，並且是史上唯一達成「全滿貫」(全部9個大賽都摘冠)的選手，累積666勝128敗、66座冠軍，被公認為羽壇史上最偉大的人物。

東京奧運延期之前，林丹的狀態已明顯下滑，還請假回福建老家休息，奧運的名額讓給了諶龍、石宇奇。林丹說：「沒有人永遠年輕，但總有人年輕著，熱愛著，奮進著。」

羽球本來是冷門競技，因為林丹的稱霸才吸引各界關注度，並激勵更多後輩加入羽壇，他的離去被視為一個黃金時代的結束。至於林丹的下一步有許多可能，他是個當教練的人材，同時對推廣羽球抱持熱情，也有人建議他嘗試創業或進軍演藝圈。

(中時電子報)