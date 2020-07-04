國民黨前主席朱立倫4日到訪桃園，面對最近很熱鬧的三倍券，他認為救經濟的振興券很重要，但救失業更重要，尤其振興券充其量只能增加GDP0.1至0.2％，但上個月已有50萬人失業、放無薪假也逾3萬人，今年畢業的30幾萬年輕人根本沒機會，政府應該拿出魄力跟同樣500億元的金額，幫助應屆畢業生和失業者趕快找到工作。

朱立倫4日出席桃園市長鄭文燦母親鄭邱碧回告別式時說，自己是桃園縣的前縣長，也跟鄭文燦一樣是八德子弟，不但兩家人互相認識，他也認識鄭文燦的母親鄭邱碧回，因此專程前來致祭哀悼。

面對政府推出的振興三倍券開放預購就湧入多人領取，朱立倫說，振興三倍券很重要、民眾也歡迎，但對經濟的影響只是在GDP（國內生產總值）增加約0.1％到0.2％之間。

朱立倫直言，上月底止，台灣已有50萬人失業，無薪假也已超過3萬1800人，尤其是今年畢業的30多萬名年輕人，根本沒有工作機會。現階段救失業是最重要的工作，呼籲政府應該拿出魄力、拿出與振興三倍券同樣的金額，透過教育訓練、就業輔導、課程安排、工作實習等，幫助年輕人趕快找到工作，而民間企業若願意提供工作機會，政府也應提供對半補助。

面對英國政府將台灣納入入境免隔離豁免名單，朱立倫也說，這是好消息，但他更關心民眾最常往來觀光或商務的周邊國家如日本、韓國、東南亞國家等，希望台灣優異的疫情表現，能盡快讓台灣得到更多國家的豁免。

(中時 )