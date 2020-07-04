文化部長李永得4日上午造訪台灣漫畫基地「反抗的畫筆—香港反送中運動週年圖像展」，看到許多香港、台灣等各地漫畫家反映香港一年來變化的創作，忍不住感嘆：「比當時六四氣氛還要嚴肅。」

李永得參觀「反抗的畫筆」展覽時，在一幅描繪六四、香港雨傘運動到反送中運動的漫畫駐足，勾起他過去記者工作的回憶。他表示，當時台灣常駐大陸採訪的記者被認為是六四的煽動者，因此包含徐璐有兩位記者被抓，失蹤了兩週。

李永得回憶，當時他是兩位記者的主管，他人正好在美國，到華府的中國大使館表示要去北京處理兩位記者的事，等了兩天之後，中國大使館回了一句話：「你們可以不用去了。」最後兩位台灣記者是被驅逐出境。

李永得表示，這是第一次造訪台灣漫畫基地，但他對漫畫不陌生，也認為漫畫好讀、又能夠傳達重要信息，「小時候放學都會去租書店，看葉宏甲的《諸葛四郎》、陳定國的漫畫。後來在客委會期間，也發現葉宏甲、陳定國、劉興欽這些漫畫家剛好都是客家人，他們的漫畫我都有看，也協助把漫畫都數位化。但近年的台灣漫畫家作品就比較少注意。」

李永得回憶，他擔任自立晚報總編輯期間，也在報紙開了漫畫版，讓整個文字版面變得更輕鬆，「當時固定有兩種漫畫，一個是單格漫畫，漫畫家是羅慶忠，另一個是魚夫的四格漫畫。」他也透露，當時很多人簽六合彩，竟然參考羅慶忠的單格漫畫猜數字，報紙還因此大賣。

(中時 )