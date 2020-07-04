透過活動鼓勵台中市祖孫3代家庭參與，增進市民對東南亞文化的認識，並培養尊重包容的態度。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

活動邀請來自印尼雅加達的同學進行分享，以介紹印尼文化為主軸，並探討其性別文化。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市家庭教育中心與國立暨南國際大學「SEAT南方時驗室」合作，4日辦理祖孫牽手看世界活動，鼓勵台中市祖孫3代家庭參與，增進市民對東南亞文化的認識，並且培養尊重包容的態度；活動邀請來自印尼雅加達的湯繼賢同學進行分享，以介紹印尼文化為主軸，並探討其性別文化。

「卡蒂妮」是印尼第一位爭取女性地位和權益的婦女，是印尼人心目中婦女解放運動的英雄，為了紀念她，在每年4月21日，也就是卡蒂妮生日這一天，許多學校會舉辦朗讀詩句或演講的比賽，以及各式各樣的活動、走秀，不分國籍、性別，大家盛裝齊聚一堂，共襄盛舉，一起推動性別平等，歡慶印尼的重要節日──卡蒂妮節。

卡蒂妮節也相當於印尼的母親節，印尼人在這天會幫母親洗腳、製作卡片或是胸針送給母親，因此，本次活動也特別安排了胸針製作體驗，讓民眾更貼近印尼生活。

參與的民眾表示，因東協廣場目前暫停營業，活動地點才安排在家庭教育中心，但主辦單位介紹了東協廣場，裡面還有販賣許多東南亞零食跟用品的超市，之後有機會的話會親自過去逛逛。

另因應疫情，所有參與的人員皆須配戴口罩，並於入口處進行體溫測量，中心亦準備酒精供民眾使用，活動中亦加強對民眾宣導勤洗手觀念，另活動前、中、後擦拭桌椅消毒，確保環境清潔。

教育局表示，台中市目前新住民人口數已逾5萬人，且逐漸遞增，多元文化的激盪，使其成為一個兼容並蓄的城市，因此培養市民們對新住民尊重與接納的態度更顯重要，家庭教育中心期盼藉由這場活動，讓大人小孩多多瞭解各國文化的樣貌，不僅增廣國際視野，又可家庭共學，促進互動關係，攜手打造友善共融、幸福臺中。

(中時 )