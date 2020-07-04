民進黨府院黨團力推的國民法官參與審判的行政院版「國民參與刑事審判法草案」，不僅國民黨等在野黨不挺，連本土社團也不挺，所組成、親綠的台派聯盟發表最新聲明，呼籲立法院臨時會不應草率通過「參審制」，排除「陪審制」，此一重大司法改革議題應在正常會期討論。

由台灣社、北社、客社、台教會、李登輝民主協會、教師聯盟、台灣母語教師協會、長老教會、台灣公投護台灣聯盟促進會、 台灣國、台灣制憲基金會、台灣聯合國協進會、台灣語協會、台灣青年議會、 台灣學生聯合會、台灣新世代協會等10多個本土社團共同發表台派聯盟的聲明稿。

聲明指出，司法改革是蔡總統2016年就任時大家最關心的議題，就任演講時獲得的掌聲最大聲，如今再度連任，依然沒有施行真正的司法改革「陪審制」，讓人真失望！

聲明強調，香港在1845年英國殖民時代就開始採用陪審團審判，那時香港人民的教育程度、法治教育、國際觀等等，有可能比現在台灣人較好嗎？如今台灣人，連高中學生都已經有能力寫政治評論，為什麼台灣無資格實施陪審制？

聲明主張，採用陪審團制，將審判權交給人民，有罪無罪依照人民一般生活經驗判斷。法官負責專業量刑輕重決定，才真正是民主！而且，陪審制決定需要所有陪審員意見相同，而且有一套相當嚴謹的選任程序，會避免所謂「藍綠」干擾的政治判 刑！所以司法審判權交還人民是民主化最後一哩路。

聲明表示，中國通過港版國安法，排除陪審制的使用，將香港長久以來的民主法治摧毀殆 盡，可見越是極權專制的政權，越是害怕陪審制，如今台灣成為華人社會最後的民主堡壘，希望台灣在司法改革的抉擇，不應淪為中國的同路人。

聲明強調，民進黨行動綱領第28條明定刑事審判應採用陪審制，2012提出黨團版陪審團草案，這次民進黨卻要捨棄陪審團而改採參審制，是否已經違反政治上的誠信，應該慎重以對，台派社團強烈支持陪審制，至少應參審制與陪審制一同試行一段時間， 再來決定台灣適合哪一種司法審判制度。

(中時 )