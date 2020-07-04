海軍陸戰隊昨(3日)在漢光36號演習預演時，發生突擊膠舟遭受湧浪襲擊翻覆，3名士官兵落水的意外。本報透過唯一次曝光的漢光33號演習陸戰隊聯興操演，官兵從登陸艇上，搭乘突擊膠舟自外海搶灘影片，全程以第一視角，讓讀者直擊了解驚險過程，就可以知道海軍陸戰隊官兵在操演過程中所必須面對的惡劣海象環境，視死達成作戰任務的艱苦面。

第1視角直擊陸戰隊海上突擊搶灘驚險全紀錄。(軍聞社提供)

從畫面中可看見，當指揮官下達突擊任務時，停泊在外海的海軍LCC登陸艦後艙門迅速打開，全副武裝的陸戰突擊隊員，立刻以7人一艇，出動8個突擊膠舟小隊，迅速從登陸艦後方迅速下水，排成2個縱隊，快速向海灘進行突擊。

膠舟上的突擊分隊由7位士官兵組成，每個人都有特殊專長任務，在畫面中也可以很明顯得的看到，突擊膠舟立用舷外機以極快速度從外海挺進，突擊隊員每人背負的裝備都重10餘公斤以上，以戰鬥姿勢對外瞄準射擊，同還有隊員必須揹著重達20餘公斤重的反坦克火箭彈。

當隊員冒著大浪衝上灘頭後，隊員立刻跳下膠舟，對外進行射擊警戒，同時迅速拉起偽裝網覆蓋，接著將膠舟拉上灘岸隱藏於地形地物中，這時全體隊員才開始進行灘頭突擊任務，肅清灘岸敵軍及陣地，為後續支援弟兄艦立灘頭堡，保障安全搶灘任務。

這支影片全程以突擊隊員第一視角呈現，可以讓國人清楚了解，海勳陸戰隊在漢宮演習中的搶灘任務不但相當艱難，且具高度危險性。國防部也表示，即使發生意外，陸戰隊視官兵仍士氣高昂，也將堅持繼續完成此次演習任務。

(中時電子報)