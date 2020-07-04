紅襪台將劉致榮今年剛簽下小聯盟合約，不過卻成為「疫情受災戶」，飛抵美國僅1個月就因小聯盟關閉而返台，本周更確定小聯盟今年不打了，旅美首年遇上全球災難，但劉致榮仍樂觀看待，認為在出國期間仍讓他受益良多，不覺得浪費。

劉致榮今日參加MINI BASEBALL師資研習營擔任助教，透露目前大多在國體大進行自主訓練，返台後紅襪球團也持續給予課表，前2周才開始投球，「訓練一個週期約3、4個月，肌力肥大期到爆發力算一個週期，這也是給自己的目標，不會因為沒有球季就不知所措。」

劉致榮2月底到美國後，球團因安全起見將他隔離8天，結果僅訓練不到3周後就收到球隊指令返回台灣，又再隔離14天才「出關」，上一次實戰比賽是去年世界12強熱身賽，不過他目前還沒有實戰練習的計畫，「自己還有很多地方要加強，包含體能，去美國有看到比自己好很多的選手，或大聯盟下來3A的，他們對自己要求很高，讓我吸收很多。」

旅美首年就遇上有史以來首度小聯盟取消賽季的慘況，不過劉致榮倒是正面看待，「至少有出去見識過再回來，有看到不一樣的之後又回到台灣熟悉的環境，能再讓自己提升一個階級其實滿好的，不會覺得失去什麼或浪費一年。」

(中時 )