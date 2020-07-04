指考國文新冠肺炎入題 文言文比例高達6成

新冠肺炎又入題！2日上午指考國文新冠肺炎2題入題，包括單選第1題以疫情為題幹找錯字，多選第37題朱熹〈偶讀謾記〉談染病者是否該隔離；時事題也增多，長照、企業裁員等都成為考題。比較特別的是今年文言文比例超過6成，教師們表示意味著希望考生「不要放棄文言」。

值得一提的是，指考首日物理、化學、生物3科也都有疫情相關考題，但都不是以中央流行疫情指揮中心使用的「武漢肺炎」入題，而是使用「新冠肺炎」或是COVID-19。

成功高中教師李仁展表示，今年指考國文取材深度和難度比去年難，文言文比例比去年提高，但文學性取材較少。去年文白各半，今年文白約6：4。另外閱讀理解約76％，依然沒有字音題，也沒有直接取材現代小說和新詩；學術文章較多是此次特色。

中山女高教師黃月銀表示，此次複合題型變多，也就是「1個考題考2種以上的應用能力」，像26到30題考肢體語言與文法，又要和《史記》、《戰國策》對讀，還要貫通古文30篇。她並提醒39題有混搭題型的雛型，呼應108課綱，值得注意。

建國高中教師周杏芬表示，今年文化教材考題比以往靈活，例如12到14題綜合哲學、生命教育、中西文化差異等，文化教材反而變成選項；高層次閱讀理解題增加，且今年文法題（27、40題）占了6分，比較特別。

中正高中教師張青松表示，此次考題當然有時事亮點，但更重要是思辨。像37題朱熹提到，宋朝時有人說瘟疫不會傳染，朱熹覺得太扯，但是家人若染疫難道不照顧嗎？這是恩義的問題，相當兩難。又如41、42題講到企業遇到困頓時要不要裁員，是正在發生的新聞；18、19題講到長照，是自古到今每個人都會遇到的問題。

另外31、32題提到很多哲學家，這一題其實光看懂就不容易，考題又有點陷阱，這算高層次題目，也引導同學去看一些扎實、重量級的文本，也可以發現指考國文比較少取材於輕文學。

張青松笑說，今年杜甫應該很開心，因為生物也考了他的題目。指考國文10和11題則是考杜甫的詩怎麼翻成英文，是另一亮點。

「今年考題真的不是太容易，我們老師作答時也是滿辛苦！」張青松說，過去2、3年開始有素養題等新式考題，今年應該是2、3年以來最難的，把文化教材、古文30篇都打散，不但題型新且思辨能力高，要求同學又寬又深。像是今年文言文比例高到6、7成，用30篇古文拓寬去找到新文本，意味著希望考生「不要放棄文言」。

黃月銀表示，學術性延伸增多；時事趨向增多；高層次閱讀理解增多，這「三多」使得今年考題較難。

(旺報 )