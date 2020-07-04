弘光科大身心障礙生4日展開手搖車環島之旅，車隊呼口號準備出發。（陳淑娥攝）

學務學長閔宇經（右一）授旗給參加手搖車環島的畢業生陳冠仁（右二）。（陳淑娥攝）

弘光科大13名身心障礙、經濟或文化不利學生，4日展開手搖車挑戰8天7夜環島之旅，要接力完成342.8公里旅程，途中還將到老人養護機構擔任志工及淨灘，許多學生帶著興奮的心情出發，要騎出生命新樂章！

13位學生5女8男，其中4位是應屆畢業生，4日早上7點半從學校整裝出發，往彰化一路南下到屏東，再走東部環島，採取分3組輪流接力，每組騎5公里，便休息補充飲水、補給品，換另一組學生上路，目標是共同完成342.8公里環島旅程，途中還將到老人養護機構服務擔任志工，去海邊淨灘。

資訊管理系畢業生陳冠仁說，一開始擔心體能無法負荷，但經過路訓後覺得應該能完成環島挑戰；健康事業管理系畢業生韋懿真表示，環島是他的夢想之一，期待旅程中發生有趣事情；國際溝通英語系學生陳宏誌說，使用手臂雖較費力，卻是不一樣的體驗。

學校諮商輔導中心主任陳彥樺表示，為了讓學生增廣見聞、挑戰自我，特別舉辦「騎出生命的新樂章」活動，行前安排健身房體能訓練、介紹手搖車結構及操作、基本創傷急救等各課程。

弘光科大學務長閔宇經則到場授旗替學生加油時指出，相信學生能透過手搖車環島，學習到毅力、挫折容忍力與團隊向心力，有助於未來進入職場及面對各種人生挑戰。

(中時 )