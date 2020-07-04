空巴A330驚傳降落瞬間電腦全當事件，經交通部民航局對外公告，引起台灣航空界高度關注。對此，星宇航空董事長張國煒日前在臉書上表示，若該機乘客滿載的話，就「死定了」，他並認為在查明原因前，該機型應停飛松山機場。

中華航空A330客機6月14日載著80多名旅客，自上海浦東機場返抵松山機場，由於當時碰上大雷雨，著陸瞬間竟有3套電腦系統、自動剎車同時失靈。機師緊急改採手動剎車，在距離跑道末端只剩9.1公尺，飛機才停下，該機型落地後多重異常，已成為全球首例。

目前國航有29架A330客機，其中華航有23架、長榮有6架，民航局已請航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施。

東森新聞雲報導，張國煒3日在臉書上說，當時飛機若載滿旅客就「死定了」。星宇公關長聶國維解釋，張國對於煒是以「機長」身份給出的專業意見，畢竟下次運氣不會那麼好，建議在查明原因前，應讓A330停飛松山機場。

(中時電子報)