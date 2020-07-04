劉書宏家中經營牛肉麵，上週上架外送平台，2日錄TVBS《女人我最大》透露經營近況，以為一開張客源會應接不暇，爸媽期望頗高，為此備料很多，但生意競爭、廠商多，開幕第1天僅1張單，目前1天有2、3張單，會失望嗎？他表示「還好啦，慢慢經營，每天放IG宣傳」。

近期戲約減少，劉書宏專心經營自家麵店，為了吸引客人，他親自泡天仁茗茶搭配套餐，在外送平台簽約前夕，還請「這群人」三花木星、董仔、茵聲道央廚試吃，從價位、配套，到口味討論都聽她們3花的意見。他透露初期合作蠻擔憂的，因為爸媽不會用平板，常按錯按鍵，導致餐還沒備好外送員就已到達，「常接到我媽打電話幹瞧『是怎樣啦，還沒煮好，人就來了』」！

女友鄭茵聲為「這群人」一員，問及是否會找女友拍業配？他表示「這群人」很常訂餐，「只要有點餐或叫冷凍水餃就會幫我PO，不然他們PO一篇現實動態多少錢啊？都很幫忙」。近期小倆口為合作開設YT頻道起爭執，「我們雙方都有這意願，但兩個人都很有主見，都各有各的想法，不管是另外一半還是家人，講到工作都會有摩擦」。兩人交往2年多，目前無結婚念頭，爸媽也不會催婚，只希望兒子活得開心就好。

(中時 )