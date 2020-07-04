旺旺集團善盡企業社會責任，繼捐贈至日本神奈川縣7縣市之後，排除萬難將防疫物資運抵馬來西亞沙巴州，持續為全球共同防疫貢獻一己之力。(圖/旺旺集團提供)

新冠肺炎(COVID-19)肆虐全球，各國累計染疫確診不斷攀升，旺旺集團善盡企業社會責任，暖心關懷無國界，繼捐贈至日本神奈川縣7縣市之後，「Want Want Group Support You」國際捐贈行動，排除萬難運抵馬來西亞沙巴州，持續為全球共同防疫貢獻一己之力。

旺旺集團表示，今年4月初表達捐贈微酸性電解次氯酸水(水神)共同防疫的意願，立即受到馬來西亞沙巴州(Sabah, Malaysia)政府高度重視，州元首敦朱哈賓哈芝馬希魯(Juhar bin Haji Mahiruddin)親自關切並指示沙巴州首席部長拿督沙菲益(Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shefie Bin Haji Apdal)及相關單位配合進行。捐贈計畫必須面對全球航運減班、各國邊境關閉、行動限制令等各種阻礙，一度停擺無法執行。經過雙方鍥而不捨溝通協作排除困難，才終於將相關抗菌防疫物資運抵沙巴國際機場。

7月1日在捐贈儀式記者會上，沙巴州首席部長拿督沙菲益(Datuk Seri Panglima Haji Mohd Shefie Bin Haji Apdal)表示，旺旺集團防疫無國界的善舉令他由衷感謝，各國防疫小心翼翼，沙巴也不例外。

儀式上代表旺旺集團做交贈的，是曾經到台灣進行運動賽事交流的三鐵拿督巴望(Datuk Balwant Singh Kler)，他稱讚台灣的防疫做得很成功值得大家學習，並表示：「我個人非常感謝旺旺集團在疫情之中願意幫助我們的國家。」

沙巴州政府接下來會盡快執行安裝，預計第一批6部微酸性次氯酸水生成機及108組電解液，將安裝於Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu、Hospital Duchess of Kent, Sandakan、Hospital Tawau、Hospital Lahad Datu、Hospital Keningau等6家大型區域醫院，免費提供醫療環境、第一線醫護人員、以及一般民眾的作為各種防疫需求應用。

微酸性電解次氯酸水(Slightly Acidic Hypochlorous Acid Water) 主要抗菌成份為次氯酸，酸鹼值pH5.0-pH6.5微酸性非常接近人體，是一種具備無色、微帶氯味，無污染、無化學殘留，安全、抗菌、消臭、環保、便利、便宜等各種優點的產品，可被廣泛應用於各種環境空間。

日本北里大學生命科學研究所小宮山寬機博士經過多年研究證實，微酸性電解次氯酸水(HClO)對於各種強力病原性細菌等，具有優異的抗菌效果。旺旺集團深入了解特性，自日本引進設備製造生產水神，從工廠環境應用到個人居家生活，多次在地震風災流感疫情發生時，第一時間捐贈給需要的地區，這次新冠肺炎也不例外。

沙巴州為馬來西亞人口第三多的區域，包含古達(Kudat)、山打根(Sandakan)、拿篤(Lahad Datu)、仙本那(Semporna)、斗湖(Tawau)等地區及鄰近島嶼，擁有豐富的自然景觀、人文建築特色等。

旺旺集團善盡企業社會責任，面對全球對抗新冠肺炎的艱鉅挑戰時刻，用具體行動支持馬來西亞的防疫工作，本著全人類「共同防疫，一起加油」的互助精神，期望在這最困難的時刻，為國際社會盡一份心力，共同守護生命健康。

(旺報 )