立法院臨時會6日將繼續協商國民參與刑事審判草案，對於在野黨主張不該在臨時會草率通過，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱今受訪表示，相關議程已經排定，會按照既定議程處理，國民參與刑事審判草案會繼續完成協商，全部條文完成協商討論後，無共識條文將交付院會逐條表決處理，希望臨時會能處理完國民法官法。

依據立法院臨時會議程，7月7日將舉行考試院人事同意權公聽會，8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，隔日進行考試委員被提名人審查會，10日上午進行考試院人事同意權投票。至於監察院人事同意權部分，7月13日起陸續舉行公聽會被提名人審查會，17日行使監察院人事同意權投票。

朝野協商部分，除下周一繼續協商的國民參與刑事審判草案外，仍有華航及護照更名公決案要處理，其中，國民參與刑事審判草案昨天協商僅討論35條條文，仍有70餘條文未討論，且已討論的條文中朝野僅2條文有共識，外界預估下周可能無法完成協商。

鍾佳濱表示，民進黨團會盡量完成朝野協商後再送院會處理，6日上午將繼續協商國民參與刑事審判法草案，依據過去朝野協商互動的慣例，會盡量完成法案協商程序才會處理法案，因此，送交院會處理的時程要視協商進度而定。

除朝野協商外，臨時會議程排定要行使國家通訊委員會（NCC）、考試院及監察院人事同意權，是否會延後處理處理國民參與刑事審判法草案，鍾佳濱說，林詞彙排定舉行3次會，目前是第2次會，因第3次會沒排議程，若第2次會尚有未事項未完成，可能就要調整議程，民進黨團希望能在臨時會完成人事同意權、國民參與刑事審判法草案等8個項目。

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(中時 )