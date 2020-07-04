大學指考國文出題字數約1萬5000字，其中不少題目是文言文與白話文結合出題，並且僅10來自於課內，32題是課外題。補教國文老師陳良吉認為，今年整份考卷「難爆」，但鑑別度高，出題方式佳，尼采、儒學及語言學皆成為考題，考生不只要讀熟課內教材，先備知識得充足，還要具備良好的應用理解能力，才能拿分。

陳良吉提到，考題的文白比例分別為4成與6成，但諸多考題是文白混和出題，並且文學性強，像是12題到14題則是從儒學出發，並結合美國已故總統羅斯福所談過的「四大自由」，考得是中西文化比較的差異，是非常特別的出題。

陳良吉也說，結合新冠肺炎的時事題也都包含其中，像是第1題以錯別字的方式呈現，不過考題是以電腦打字最常出現的錯誤選字來呈現；第37題的多選題則是將朱熹對疫疾的看法，所談的是，人心也是導致疫情傳播的另一項要因，結合古今的論調，同樣是整份考卷中很經典的出題。

陳良吉另提到，第10題與第11題考的則是語言學還有翻譯學；第18題到第19題從儒家思想來討論長照；第20題到第23題考《紅樓夢》，卻是課本沒有收錄的章節，考生如果不了解《紅樓夢》當中的人物權力關係，答題不易；第31題與第32題則是以文章呈現笛卡兒與尼采的哲學思考，談心智和身體的主張，讓考生判斷文章描述。

板橋高中老師官廷森表示，整體而言，今年指考命題鑑別度較去年高，「跨域整合力」及「文本思辨力」相形重要。今年考題出現傳染病防疫、老人照護時事素材，並融入哲學、企管、翻譯等跨域素材，面對新課綱的到來，閱讀不能再侷限於課內教材，維持大量閱讀習慣、訓練分析歸納的能力，才足以應付未來新式跨域多元的命題方向。

海山高中老師張玲瑜表示，全卷文言文比重比往年略高，有6成左右。題材重視思辨，朱熹談要不要隔離、艾倫狄波頓的哲學反思、企業倫理要「倫理」還是要「獲利」等素材，皆回應課綱重視思辨的精神。考題難度有層次，由簡入深，整體試題中偏難。

(旺報 )