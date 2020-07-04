旅美好手劉致榮因小聯盟取消賽季，目前都待在台灣練習，也會與文化大學隊友姚杰宏、董秉軒、陳真等人一起訓練，今年3人都將參加中職選秀，劉致榮相當看好隊友們能順利獲選，他稱讚，「文化出品都很好，準備也很認真。」

劉致榮今日參加MINI BASEBALL師資研習營擔任助教，透露在台期間常與大學隊友姚杰宏、董秉軒一起訓練。劉致榮點名重炮手陳真，他去年拿下大專聯賽全壘打獎，「他真的很厲害，我出國看過國外打者後，回來看他們比賽，他的力量和自我要求等等，都進步很多，看好他能迅速站穩中職一軍。」

而姚杰宏在大四扛下文化王牌投手，且與劉致榮一起到科學化訓練中心後，球速進步到148公里，今年參加大小盃賽投超過110局，不過劉致榮並不意外，「他們做的重訓量都比我還要重，而且球隊投手比較缺，今年他很辛苦，所以最近都在恢復、增加肌力。」

董秉軒則是劉致榮大力稱讚的全方位球員，他開玩笑說，「董秉軒長得帥又會唱歌，被中信兄弟選到應該還不錯，可以參加《我不是歌手》。」

與好友一起訓練時，都會彼此觀察優缺點，互相成長，劉致榮認為自己還有投球上的小細節要改進，而看到隊友們有些擔心選秀，劉致榮則認為他們已相當認真準備了，「我看好他們，文化出產都很好。」

(中時 )