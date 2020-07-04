打出捐血就送住台灣最美飯店住券名號，承億文旅集團與嘉義市深聽關懷協會攜手做公益，4日在嘉義市辦捐血活動，迴響熱烈。（承億文旅提供／呂妍庭嘉義傳真）

打出捐血就送住台灣最美飯店住券名號，承億文旅集團與嘉義市深聽關懷協會攜手做公益，4日在嘉義市辦捐血活動，迴響熱烈。（承億文旅提供／呂妍庭嘉義傳真）

打出捐血就送住台灣最美飯店住券名號，承億文旅集團與嘉義市深聽關懷協會攜手做公益，4日在嘉義市辦捐血活動，吸引民眾大排長龍，搶頭香的民眾早上5點就來排隊，9點半活動開始前，現場已聚集超過200人，創下嘉義市捐血紀錄。嘉義捐血站護理師駱宛儀指出，以往民眾大多捐250cc，此次捐500cc的民眾首度超過250cc，對於用血人來說是一大福音。

捐血送餐券、電影票已經不稀奇，送最高價值4500元住宿券才就叫熱血沸騰，由嘉義市深聽協會、承億文旅共同主辦《「我最熱血沸騰的一天捐血活動未登場就在網路引起討論熱潮，不少網友驚呼是嘉義有史以來辦過贈品最有誠意的捐血活動，果然今早活動還沒開始就有200位民眾到場，擔心高溫下等候會中暑，主辦單位還發號碼牌分散人流。

嘉義市深聽協會理事長郭福利指出，為了讓公益活動能更具吸引力，不僅邀請承億文旅共襄盛舉贊助住宿及折價券，還募集麥當勞漢堡、World gym 健身房體驗券、嘉義嘉年華電影票買一送一、藝唐木藝等多家在地友好店家，共集資源號召捐血。承億文旅董事長戴俊郎也說，即使全力衝刺國旅，也要釋出飯店房間來響應公益捐血活動，讓嘉義人的熱情為台灣盡一分心。

受惠網路瘋狂分享「捐血拿住宿券住飯店」訊息，捐血車所在的文化公園路口在活動開始前就聚集超過200位民眾，第一位成功捐血500cc，拿到承億文旅住宿券的民眾王宗旻說自己5點就來排隊，表示雖然很久沒捐血，但這次捐熱血不但能做公益，又能拿到住宿券。「首捐族」盧柏丞、蔡詠如也說一看送承億文旅住宿券，馬上決定要來參加。

(中時 )