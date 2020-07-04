民眾黨立委高虹安和無黨籍台中市議員陳廷秀聯合服務處成立，民眾黨主席、台北市長柯文哲，台北市副市長蔡炳坤等，特南下到場站台祝賀。（陳世宗攝）

民眾黨立委高虹安和無黨籍台中市議員陳廷秀，4日上午在台中市梧棲區舉行聯合服務處揭牌典禮，現場包含民眾黨主席、台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、台北市副市長蔡炳坤、台中市副議長顏莉敏等賓都到場站台祝賀。陳廷秀說，期待未來能為地方做更多事，為民喉舌、爭取建設。

立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處成立，是高虹安第一個地方服務處，對她來說有著特別重要的意義，未來將努力為民服務。（民眾黨提供／陳世宗台中傳真）

民眾黨立委高虹安和無黨籍台中市議員陳廷秀聯合服務處成立，台中市長盧秀燕特率領市府團隊參加。（陳世宗攝）

立委高虹安和台中市議員陳廷秀聯合服務處成立，是高虹安第一個地方服務處，對她來說有著特別重要的意義，未來將努力為民服務，也是個責任與承諾的開始；她希望以後要跟陳廷秀聯手把在地服務做好，讓地方民眾不但是在電視上看的到，地方服務也要做得到。

高虹安和陳廷秀認為，服務不分黨派，應該中央、地方合作，共同為民眾爭取建設。

柯文哲說，他認識陳廷秀多年肯定他對台中市民的用心，聯合服務處未來涉及中央問題，自己也會幫忙，希望和地方一起合作，盡力讓台中更好，台灣也會更好。盧秀燕指出，今天聯合服務處的成立，就是超越黨派、攜手合作，政治放兩旁，民眾跟台灣放優先。

媒體聯訪時，記者詢問柯文哲跟盧秀燕未來是否有其他合作空間？柯文哲表示，下次同台應該是台中捷運綠線完工測試的時候。

針對新北想要拿回捷運經營權，怎麼看？柯文哲認為，侯友宜市長的建議是對的，誰蓋的、誰經營、誰負責，目前有環狀線跟萬大線的問題，「這個事情我已經交代我們捷運局跟新北市的捷運局去討論，當然最後會請交通部來做仲裁。」原則上雙方各取一部分，可以一起坐下來討論。

陳廷秀說，隨著多年未決的案件頗受關注，他努力為地方決解問題。他與高虹高委員掛聯合服務處，也持續一直處理會勘、陳情、選服，這次因疫情的考量延後，服務處就位在梧棲區文昌路191號，已經成立近兩年，這個星期六也就是4日正式的成立聯合服務處茶會，聯合服務處新開張後也歡迎大家多來，不管是有事要來陳情，或是沒事都歡迎來奉茶。

陳廷秀強調，揭牌儀式更顯意義重大，期待未來能為地方做更多的事，反應民眾的意見，為擴大服務地方，台中市政府各局官員與地方里長均應邀參加。中央地方關係密切，他擔任無黨議員有心擴大服務能量，決定成立聯合服務處聯繫，希望為建設大轄區地區努力。

揭牌啟用儀式結束後，聯合服務處還舉辦早療座談會，一起為弱勢團體發聲。

(中時 )