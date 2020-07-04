戲劇大師李國修2日逢辭世7週年，昨曾國城、導演黃毓棠偕同師弟黃致凱、《昨夜星辰》導演樊光耀及《莎姆雷特》演員群，與過去屏風表演班的伙伴與志工等近百位屏風家人，共同前往恩師長眠地虔心參拜，師母王月也親自致意，表示「時間過得很快，七年過去了，屏風家人越來越多，這七年之癢的癢，越來越癢了」現場溫馨感人。其中許久未露面的言承旭也出現在照片當中。

言承旭當年演出《流星花園》後紅遍亞洲，因戲結識「杉菜媽」王月，2011年為了拍電影《花樣》，希望能在精進演技，便透過王月引薦向李國修拜師學藝學表演。近年多於大陸發展的他，最新一部是合作「新版杉菜」沈月的愛情劇《我好喜歡你》。照片中的他看似臉有點圓潤，在場人士則表示，應該是照片角度關係，本人還是很瘦很帥。

李國修集劇團經營者、劇作家、導演及演員於一身，為屏風表演班創辦人、原創編劇作品達27部，個人演出近2000場，對台灣劇場界及藝能界影響甚鉅。3日到場的子弟兵們還有楊麗音、樊光耀、亮哲、言承旭、狄志杰、張本渝、黃宇琳、林子恆、陳家逵、黃浩詠、楊閔、白靜宜；參與2020年李國修紀念作品《莎姆雷特》的演員藍鈞天、鬼鬼吳映潔、阿喜林育品、陳大天、無尊、夏大寶及和歷年伙伴與近40名自台中、台南、高雄等地前來致意的屏風小將們，共同齊聚在這一天懷念國修老師。

每年7月，屏風二師兄曾國城與導演黃毓棠都會舉辦探訪行程，今年已是第7年，這次特別邀請《莎姆雷特》演員群加入，黃毓棠感性表示，「國修老師給予我們的養分，我們努力將它傳的更廣更遠。很多人沒有我們這麼幸運，得以在國修老師的生命中有交集，但他們帶著崇敬與誠心跟我們一起，向我們思念的國修老師致意。我想，這便是傳承」。

曾國城（中）、導演黃毓棠率百位屏風家人到李國修長眠地參拜。（亮棠文創提供）

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