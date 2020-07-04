網紅館長陳之漢去年(2019)底曾說，如果新北市長侯友宜選總統的話，一定會全力支持，而他今(4日)和侯友宜合體現身做公益，再度被問及此問題時，他也再度做出回應，「希望我們侯大哥下次來能連任，先不要想太多，而且我們侯大哥還沒想那麼多啦！」

新北市政府與新北市「小衛星」合作，邀請弱勢家庭兒少前進新北各觀光工廠體驗，今日首站選在鶯歌區「新旺集瓷」，新北市長侯友宜與惡名昭彰股份有限公司董事長「館長」陳之漢共同出席，與孩童體驗陶土創作及在陶版拓下手印，並呼籲各界響應，一起挺弱勢兒少也拚經濟。

而活動中，媒體詢問館長對侯友宜參選2024表示看法，他則是回應，市長講怎樣、就怎麼樣，「而且我大哥也沒想那麼多啦，對不對？」而一旁的侯友宜也笑著回應「對」。

另外，侯友宜今特別頒發感謝牌給館長，感謝他捐贈經費贊助活動，未來將利用館長捐贈的100萬元及新北市防疫基金的100萬元，到16個觀光工廠舉辦共40場參訪活動，期待大家一起FUN心來觀光，帶動信心經濟。

(中時電子報)