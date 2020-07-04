車王電子集團於中港加工區興建車王電子與華德動能公司廠房，打造電動車智慧生產基地，4日舉行上梁典禮。（加工出口區中港分處提供／陳淑娥台中傳真）

車王電子集團於中港加工區投資約25億元，興建車王電子與華德動能公司廠房，打造電動車智慧生產基地，4日舉行上梁典禮，預計2021年上半年完成裝機試產，下半年正式營運後，將成為中港加工區重要地標，未來可提供近800人就業機會。

上梁典禮4日舉行，由集團董事長蔡裕慶親自主持，經濟部加工出口區管理處處長黃文谷及中港分處分處長梁又文都到場致賀。

黃文谷表示，加工區第一座電動車智慧製造基地，新廠占地約2.07公頃，4層樓建築，預計2021年上半年完成裝機試產，下半年正式營運後，將成為中港加工區重要地標，未來可提供近800人就業機會，也將帶動國內電動巴士及綠能產業之發展。

車王電子集團從生產汽車電子零組件起家，近年來專注於電力電子、駕駛輔助系統、智慧儲能系統及電動巴士研發，目前該公司陸續將高單價產線移回台灣，並積極響應綠能環保的智慧儲能系統。

車王電子之子公司華德動能，是台灣唯一通過交通部車輛安全審驗中心，電動巴士「自主設計能力」資格審核通過之生產廠家，國產附加率超過60％，華德動能看好政府未來電動巴士政策目標及海外市場，持續積極投產電動巴士。

(中時 )