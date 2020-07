美國兩艘航艦所編組而成之打擊群駛入南海演訓,與中國大陸解放軍在西沙軍演撞期,引方各界憂心雙方是否將產生衝突,對此軍事專家指出,媒體報導在表面上炒作成十分熱鬧,但只要認真審視門道,就可看出儘管會在宣傳戰上大做文章,但雙方都將極度審慎保持距離,避免擦槍走火產生意外衝突。

中華戰略學會研究員張競受訪時表示,美軍與共軍在2014年底,由美國與中國大陸雙方國防部長Chuck Hagel以及常萬全,依據2014年4月在青島西太平洋海軍論壇所訂《海上意外相遇規則》(CUES:Code of Unplanned Encounters )作為引據參考規範以及主要內容,順利簽訂《中美關于海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》(The Rules of Behavior for Safety of Air and Maritime Encounters),以及《中華人民共和國國防部和美利堅合眾國國防部關于建立重大軍事行動相互通報信任措施機制的諒解備忘錄》(Notification of Major Military Activities)等兩項諒解備忘錄。

張競強調,依據前述規範,中國大陸對外公開宣佈之軍事演習,美軍必然要信守協議承諾,不會無端進入演習海域加以干擾。所以媒體報導加油添醋,描繪成雙方各別苗頭可能要大打出手,不過是胡亂湊出個熱鬧,絕對不會不遵循專業上應有之門道,刻意去挑起糾紛引發爭端。

但為何美國要刻意放話在南海是採取「雙航母編組」演習,張競分析,這是因為在共軍山東艦成軍後,大陸網路軍事迷老是將「進入雙航母時代」掛在嘴邊,因此美軍刻意要擺出此種陣仗在南海演練,其實就是存心要去殺殺大陸銳氣,滅滅北京威風,讓各方知道美國海軍才有擺出雙航艦編隊作戰之架勢,而共軍還沒有辦法達到如此水準;所以刻意要在此時段湊在一起登場,整個著眼點是在於政治宣傳,滿足國內政治消費需求。

張競提醒,為何北京與華盛頓最高當局能夠放膽讓雙方軍隊同時在南海進行軍事演習,但卻不怕搞出亂子,其實就是因為前述軍事互信措施溝通管道暢通所致;所以大家在臺下看戲如醉如癡,但美軍與共軍在各自不同舞臺(演習區海空域)演出,雙方心知肚明大打宣傳戰,卻保證不會擦槍走火演出意外衝突。

張競感嘆,儘管海峽兩岸曾有機會簽訂和平協議,營建類似軍事互信通聯措施,但機會稍縱即逝,如今兩岸關係搞到如此之僵毫無互信,國民黨此時舊事重提,呼籲要建立軍事互信,在雙方關係如此緊張狀況下,恐怕真是難如登天。

張競更點破,目前我方雖然同時舉辦漢光演習,但絕對與美軍及共軍毫無關係,否則不就是在相互呼應搭配成三重唱嗎?張競認為只要設有軍隊,就必須因應戰略環境變化、人事調整更替以及軍事硬體換裝等三項客觀條件,不斷透過演習訓練,保持戰力水準,這也就是漢光演習必須每年常態實施原因所在。

(中時 )