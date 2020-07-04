民進黨基隆市黨部4日上午10點在基隆市議會舉行新舊主委交接典禮，新任主任委員蘇仁和與評議委員召集人洪森永及其他執評委幹部宣示就職，基隆市長林右昌以中央黨部中常委身分擔任監交人，將象徵黨部的印信由前主委張錦煌交到新任主委蘇仁和手中。

林右昌表示，感謝張錦煌過去對於黨部的付出，也感謝蘇仁和承擔重責大任，擔任黨部主委是一件苦差事，募款、養兵樣樣都得自己來，期許黨部能夠持續不斷精進、追求進步，回應人民對於政治的期待。

新任主委蘇仁和表示，感謝黨員於選舉中的支持與託付，就任新主委後會持續扮演地方與中央的溝通橋樑，並以「擴大社會參」與「吸引年輕人才投入民主政治」為目標運作黨部，替永續執政打下良好基礎。

民進黨基隆市黨部日前選舉，投票率76％，由市議員蘇仁和以323票勝出，得票率49％，蘇仁和經歷豐富，曾任基隆市議會民進黨黨團總召，也是創黨黨員，對黨有深厚情感，未來將努力擴大青年參與，成立青年與網路部門，並讓黨部成為地方與中央溝通橋梁。

(中時 )