喻恩泰當眾抱王姓女星臀。（圖／翻攝自秒拍；翻攝自喻恩泰微博）

王姓女星發文。（圖／翻攝自微博）

周偉導演力挺喻恩泰。（圖／翻攝自周偉導演微博）

演藝圈中常見潛規則或性騷擾等傳言，最近網上突然熱傳一段影片，內容是42歲曾演出《武林外傳》的男星喻恩泰早年宣傳電影《李可樂尋人記》時，在台上公然對王姓女星貼胸抱臀，王女為了拍照只好尷尬露出笑容，事隔多年這段往事突然被挖出，王女昨(3日)發文默認此事。

微博上近日突然熱傳一段喻恩泰出席新片記者會片段，拍照時他當著鏡頭前擺出多個搞笑動作，先是將臉埋到王女胸前，又跪下從後面擁抱王女翹臀，而片中王女穿著黑色薄紗，邊大笑邊露出尷尬神色，最後還是配合將照片拍好。

王女昨在微博現身，表示離開鏡頭前這麼久，沒想到因此又受到關注，她本來不想多提，覺得有責任提醒大家兩點，一是職場上的女性遇到性騷擾時一定要勇敢表達，「因為我們的容忍，對那些騷擾者來說，很有可能變成一種鼓勵，會讓他們變本加厲」。

王女說，其次她希望媒體報導此類事件時，是否能對受害女性打馬賽克或匿名處理，免得造成二度傷害，而電影導演周偉則力挺喻恩泰，認為他只是盡責的演員，拍照時為了扮演片中角色，才做此動作，「以展示他與兩位女主演劇中的人物關係」，又強調：「現場他甚至有些拘束，也處處和女演員們商量」，而網友對此反應兩極，有人支持女性要維護自身權益，也有人相信影片只是被斷章取義。

(中時電子報)