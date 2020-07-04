因應酷暑來臨，五金賣場祭出「仲夏啤酒節」，價格親民，讓消費者選購商品時，大口暢飲沁涼的經典德式風味生啤，消除暑氣。（張妍溱攝）

寶雅國際集團除了有美妝生活用品賣場，另打造號稱300坪以上五金雜貨賣場，目前全台有10家門市。（張妍溱攝）

疫情解封，民眾踏出戶外休閒，看準這波露營風潮商機，寶雅國際集團台中市4家五金百貨賣場，推出露營專區，有多項露營用品裝備；業者表示，近來接獲民眾預訂露營用具，因新冠肺炎疫情期間，嚴格社交距離措施後，民眾心情緊繃，迎接防疫新生活，大家伸展筋骨、戶外呼吸新鮮空氣及放鬆身心，搶賺露營財。

公關經理朱詩蓓指出，逾百項戶外露營周邊商品，如簡易安裝的「歐式豪華4人／6人帳篷」，選用遮光及通風材質，及4段調光的磁吸式「RONEVER充電式露營帳篷燈」，免去租借與共用裝備的困擾。另露營達人推薦多功能快乾「圓形餐廚曬乾網籃」，放餐具及親子用品。

朱詩蓓說，露營炊具，最常見的就是卡式瓦斯爐，另帶鍋碗瓢盆太笨重，建議矽膠摺疊碗及不鏽鋼小湯鍋、炒鍋即可，盡量減輕行李負擔；可挑選輕量、折疊、耐重的露營桌椅，方便享用餐點。

朱詩蓓表示，寶雅國際集團除了有美妝生活用品賣場，另打造號稱300坪以上五金百貨賣場，目前全台有10家門市，滿足都市人動手DIY的便利生活；因應酷暑來臨，祭出「仲夏啤酒節」，價格親民，讓消費者選購商品時，大口暢飲沁涼的經典德式風味生啤，消除暑氣。

禁止酒駕，飲酒過量，有害（礙）健康！

(中時 )