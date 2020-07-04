台南市一名女子在5月間向警方報案，指稱遭到自稱法師的胡姓男子騙財又性侵，沒想到製作筆錄時警方處理態度冷淡，還感覺遭員警恐嚇，過程前後甚至長達10小時，加上事件未因此落幕，讓她身心備受煎熬，無奈只好訴諸媒體，對於相關的指控，受理的麻豆警分局回應，一切都依標準程序辦理，而對於相關的案件，也會持續加強員警教育，避免造成民眾困擾及不滿。

麻豆警分局指出，報案人質疑筆錄過程長達10小時，女警還用私人手機錄影，問到關於胡男的問題時還會中斷錄影，指認加害人照片時還恐嚇有誣告嫌疑、拒絕同行友人作證等，皆和事實有所出入。

警方表示，5月21日受理妨害性自主、恐嚇相關報案後，根據流程要帶報案人到現場查察，並前往醫院驗傷，再說明案情及製作筆錄，扣除中午用餐，合計偵訊時間2小時42分，且全程以分局配發器材錄影，且處理的曾女並不認識胡男，也未出言恫嚇報案人，同行友人在流程開始後就離去，沒有陪同作證的要求。

警方提到，5月21日受理報案後，依規定開立報案三聯單，5月23日就通知胡男到場製作筆錄，6月3日調查完備後依妨害性自主、恐嚇罪嫌函送臺南地檢署偵辦，時間上並無拖延。

至於媒體報導麻豆分局督察組已就該案進行調查，且確認女警確有處理不當行為，將進行懲處，經求證督察組後，迄今未接獲陳情及檢舉，因此並未啟動調查。

麻豆警分局分局長洪頂力表示，相關案件通常欠缺直接證據，被害人指證筆錄特別重要，在處理案件流程上必須更謹慎細膩，因此造成報案人不耐或二度傷害，未來將加強教育，員警應本著同理心詳加解釋，避免爭端，對於媒體求證也會坦然面對，絕不護短。

(中時 )