國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁4日下午偕同國民黨黨主席江啟臣回到左營區進行觀光探勘，希望串連蓮池潭的傳統廟宇文化和巨蛋附近都市景點，打造左營深度探勘之旅，讓遊客來左營遊玩整天也可以豐富滿足。

身為左楠區資深議員的李眉蓁表示，蓮池潭是小時候經常遊玩的地方，但多年過去，縱然龍虎塔還是會吸引遊客前來參觀，但附近的觀光卻都沒有起色，且蓮池潭其實隔了一條鐵道就是繁華的巨蛋觀光區域，傳統文化和繁華都會結合非常難得，且附近還有著名的哈囉市場，希望可以將此串連起來。

李眉蓁也表示，哈囉市場以便宜新鮮著名，市場裡的餛飩、燒餅等也深受民眾喜愛，但因為市場裡面很髒亂，才不受觀光客的歡迎，若將市場整頓、整合，弄得乾淨，就可以變成觀光市場，而且左營是高雄各區中廟宇密度最高的，每一間廟都有其文化特色，可以打造深度旅遊，也是未來執政後的重要目標，絕對不會讓左營如此豐富的觀光資源白白浪費。

李眉蓁同時也到蓮池潭的高雄物產館採購農特產品和體驗洗愛玉，隨後也到左營著名景點龍虎塔及左營合群新城巡訪，藉由親身體驗，才能完全的瞭解到左營的觀光魅力，並加以宣傳發展。

(中時 )