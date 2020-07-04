巡邏箱內的QR Code（示意圖）替代傳統簽章表，也是公文書。（張孝義攝）

警方設置巡邏箱是維持治安、提高見警率的利器，一名張姓男子似乎就愛跟警方的巡邏箱過不去，連續毀損巡邏箱裡的QR Code，台北地檢署偵查後，依妨害公務罪將他起訴。

張姓男子從2014年開始就對警方巡邏箱「找麻煩」，將當時還是放置巡邏箱內的「巡邏簽章表」取出丟棄，分別在2014年及2016年被依毀棄公文書罪各判刑3月、得易科罰金。

不過警方推出巡邏箱電子化系統，以QR Code代替傳統巡邏簽章表後，曾被判刑的張男似乎還是無法忘情找巡邏箱的麻煩，今年4月9日晚間，張男從台北市南昌街經金華街到羅斯福路2段，沿途將5個警方巡邏箱內的QR Code用不詳工具汙損。

北檢依警方調閱巡邏箱附近的監視器畫面，確認汙損巡邏箱的就是張男，由於巡邏內的QR Code替代傳統簽章表，同樣是公務員業務上執掌的公文書，因此依妨害公務的毀棄公文書罪將張男起訴。

(中時 )