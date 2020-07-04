中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日表示，台越雙方邊境解封案已經討論得差不多，相信開放時間快了。越捷航空台灣總代理金遠東旅行社董事長陶世龍表示，雙方一旦宣布開放，估計10到15天就可以復飛台越航線，在此之前，越捷本月7日會執行越南第二班撤僑包機，預計載回230名越南滯台民眾。

據了解，台越邊境解封案協商進度有拖延，越捷航空原應越南政府要求，安排7月1日率先復飛台北，越竹航空則安排7月15日復飛，但越捷航空6月29日臨時透過臉書宣布相關航線都延到9月16日復飛，越竹6月30日也宣布延9月16日復飛。當時兩航在台總代理高階指出，現在是疫情越好的國家封得越緊。

今日陳時中釋出好消息，越南交通部也對外表示將重啟國際航線，陶世龍表示，越捷早就做好復飛準備，但需要10到15天的售票期，若越南放寬入境限制，越捷預計每周飛台北-胡志明市、台北-河內每周各三班。復飛初期主要是載商務客與返鄉客，一般遊客仍無法搭乘。

越南在5月29日曾經指定越南航空飛一班撤僑包機，當時原規劃由越捷航空飛第二班，但因故拖延，現安排越捷以可載客240人的A321客機在7月7日中午11:25分飛抵桃園，12:25分飛回胡志明，將載回學生、孕婦與滯留台灣勞工，預計共有230名乘客。

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