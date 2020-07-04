大里坌打擊樂團在活動開幕給予觀眾盛大的視聽饗宴。（李柏澔攝）

農糧署署長胡忠一。（李柏澔攝）

農委會農糧署為提供消費者在地安心優質農產品，在疫情穩定後，輔導臺北市農會於臺北花博農民市集設立「北區農民行銷專區」，展售有機友善產銷履歷等多樣化具安心，可溯源特色農糧產品。該專區自7月4日至11月29日活動期間每週辦理「滿額集點送好禮促銷活動，另外搭配「振興三倍券』推出【振興經濟加碼贈】措施，讓大家為農業為振興經濟共同來打拼。

農糧署署長胡忠一表示，設立「北區農民行銷專區』主要目的是輔導北部在地青農及農民團體行銷展售「安全，溯源優質」雜糧，新鮮蔬果及特色品牌農糧產品，其次透過農民親自與消費者「面對面行銷」的互動管道及互信關係，宣導「地產地消」理念，也縮短食物里程，達到新鮮。

農糧署署長胡忠一進一步說明，為配合政府振興經濟促進消費政策，開幕當週以「振興經濟農來買」為主題，推出『滿額集點週週送』促銷方案，消費單筆滿50元可集1點，集滿5點即可獲得農情好禮抵用券，可兌換當週限量好禮或折抵消費50元。另外活動專區自7月4日至11月29日活動期間每週辦理『滿額集點送好禮促銷』活動。

後續配合振興三倍券7月15日發放，將再推出『振興經濟加碼贈』的加碼優惠活動，使用紙本振興券於專區內消費，200元面額能加碼贈送1點500元面額加碼贈送3點。

台北市農會總幹事蘇光正說，新冠肺炎期間國內經濟受到嚴重打擊，站在農會的角度，希望能夠在臺灣農民的農產行銷上付出更多，也為消費者的健康把關，讓國人能吃到最優質的農產品。

(中時 )