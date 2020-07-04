會在全聯買水果？必買清單曝光 網推爆：不踩雷。（示意圖／Shutterstock）

台灣盛產多款水果，除傳統市場外、便利超商也可以買到，有網友好奇提問，是否會在全聯買水果？意外引發熱議，許多人狂推的「必買清單」是香蕉與奇異果，每次買都好吃，完全不踩雷。

女網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」PO照詢問，「大家會在全聯買水果嗎？」從隨文附上的照片中可見，全聯所販售的水果種類眾多，有番茄、芒果、奇異果、鳳梨、蘋果和葡萄等多種選擇。

貼文立刻引起討論，許多網友留言表示，當然會買！並分享必買的「水果清單」，綜合網友回答，發現大家最愛的是「香蕉」和「奇異果」此兩款水果，且有不少人大推品質穩定，從沒踩過雷。

另也有網友表示，「全聯小蘋果好吃」、「上個月買過盒裝$99的芒果，打6折、熟度剛好，超好吃，划算！」「高樹鳳梨是我吃過最滿意的鳳梨」、「會買香吉士，很大顆又便宜」、「芭樂好吃，火龍果便宜」、「芭樂及蘋果，品質很好很脆」。

(中時電子報)