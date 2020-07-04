民眾黨主席柯文哲今（4）日為高雄市長補選參選人吳益政站台，他狠酸國民黨參選人李眉蓁，直說「國民黨在高雄，隨便推也可以推出10個更好的候選人」。他還主動說要幫媒體下標，這次選舉「要阿舅回來了？還是要阿伯回來了？」

高雄市長補選參選人吳益政爆料，原本高市長補選白藍合會破局，是因國民黨怕被柯P吃掉。（柯宗緯攝）

民眾黨主席柯文哲今（4）日為高雄市長補選參選人吳益政站台。（柯宗緯攝）

4日吳益政舉辦鳳山首場造勢大會，同時也是民眾黨鳳山服務處成立。柯文哲痛批，高雄市過去負債累累，如果拿2000多億來蓋建設，早不知做到哪了，顯示財政有問題。

日前高市街頭被掛上綠底白字寫著「阿舅要回來了」，引發熱議，政壇多猜測可能指前市長陳菊胞弟、人稱「阿舅」的陳武進。柯文哲今也拿來當「哏」，他稱媒體都在這裡等標題，這次選舉到底要「阿舅回來了？還是要阿伯（柯P）回來了而已」。

事後柯P受訪時，媒體針對「阿舅要回來了」發言提問，柯P裝傻反問記者，「你不是在地人嗎？」記者回「不是」之後繼續追問「什麼是阿舅？」柯仍四兩撥千斤直說，「下標是我的專長」，高雄還是有些地方要改，他當台北市長很清楚市政，像是財政紀律背後代表一堆問題。

今天國民黨主席江啟臣也為李眉蓁輔選，柯P表示，每個黨為他們候選人去努力，但話鋒一轉，他突然狠酸，國民黨在高雄隨便推也可以推出10個更好的候選人，相當不了解選戰策略，怪怪的，「隨便找可以比目前更好的候選人，我們也不是政治很有經驗，但看不出來在搞什麼」。

柯P也批評，高雄市行政區區長過去2年半以來，被換了幾輪，這是很大的問題，代表文官制度被破壞，只為了選舉綁樁腳，因此必須建立專業文官制度，按照正常升遷。

吳益政則爆料，高市長補選白藍合會破局，是因國民黨怕被柯P吃掉。他也指著台上兩名民眾黨不分區立委蔡壁如、張其錄說，「不要說他們兩位啦，再來10位，我都比他優秀」。由於蔡、張一度傳出將代表民眾黨參選高雄市長，場面霎時顯得尷尬。

(中時 )