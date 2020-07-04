基隆區試場在國立海洋大學，第二節國文考完後，走出試場的考生紛紛喊「超難，都不會寫」。（吳康瑋攝）

受新冠肺炎疫情影響109學年大學指定科目考試延至3日到5日考試，第二天考試科目為數學乙、國文、英文、數學甲四科，這次基隆區試場在國立海洋大學，第二節國文考完後，走出試場的考生紛紛喊「超難，都不會寫」。

基隆女中的林秋萍表示，整體試卷偏難，自己答題手感讀不太順，這次出題以古文為主，鑑別度很高；而每天通勤讀建國中學的郭玟毅則指出，對於成績較好的考生來說，這次應考手感不會差太多，但古文特別多，鑑別度很高，預估成績會很兩極。

海洋大學試務中心表示，受少子化影響，加上考試入學分發管道名額逐年減少，考生人數大幅降低，基隆考區僅8間試場，第一節數學乙368人報考，18人缺考；第二節國文462人報考，26人缺考，第三節英文471人報考，26人缺考，第四節數學甲236人報考。

海大指出，為因應新冠肺炎疫情，今年每間試場考生人數由42人降為36人，考場提前於上午7點開放量體溫，同時考生在每節考試須全程戴口罩，除了申請的特定陪考人員外，今年不開放家長陪考，海大也不設陪考休息區，考生可於試場內用餐，或到學生餐廳用餐，用餐期間須保持社交距離。

考生進入各館樓時須出示入場識別證及應試有效證件正本，包含身分證、有照片全民健康保險卡、駕照、護照或居留證等，並配合戴口罩、量體溫，未帶入場識別證考生，可由工作人員引導至試務中心由試務人員協助確認身分，並進行補發。

(中時 )