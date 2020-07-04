新冠疫情衝擊觀光工廠營運，新北市推動「信心經濟－fun心來觀光，兒少做先鋒」計畫，將陸續安排弱勢家庭參訪各大觀光工廠，盼藉此帶給孩童不一樣的暑假，同時也能振興觀光；首站今選在鶯歌許新旺陶瓷博物館登場，市長侯友宜到場揭幕並表示，「新北振興經濟，從我們的愛心開始！」

侯友宜今與社會局長張錦麗、經發局長何怡明、法制局長吳宗憲、鶯歌區長施明慧等人，帶領新北市弱勢兒少一起參訪鶯歌許新旺陶瓷博物館，新北市議員洪佳君、江怡臻、廖宜琨、蘇泓欽也共襄盛舉，眾人體驗手拉胚製作、彩繪馬克杯，並在陶板上拓下手印，氣氛歡樂。

侯友宜表示，新冠疫情趨緩，觀光業者自年初迄今，生計嚴重受創，而弱勢家庭資源有限，很多家長無法陪伴孩子出遊，新北藉此媒合熱心企業、團體、宮廟捐贈的防疫基金，為弱勢兒少家庭，安排新北市觀光工廠體驗活動，盼能振興經濟，也能幫助弱勢家庭，帶動信心經濟，「新北要振興經濟，從我們的愛心開始。」

「相信能很快恢復榮景！」鶯歌許新旺陶瓷博物館營運長許世鋼表示，受到疫情影響，陶瓷老街商圈經營非常辛苦，感謝侯友宜前來拚經濟，第一站就來到新旺集慈，相信有市府的加持和協助，加上業者的努力，很快能恢復榮景。

新北市社會局表示，新北市共有120個兒少服務據點，其中針對弱勢家庭、高風險家庭，開設75個課後照顧服務，命名為「小衛星計畫」，其家長大多是藍領階級的工人，因工時長、與孩子互動時間很少，這次盼透過參訪觀光工廠的機會，帶給親子一個難忘的暑假，預計3個月內舉辦40場，由防疫基金支出200萬元。

(中時 )