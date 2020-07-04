陸生回台時間遲遲沒有結果，不少兩岸情緣因此受阻隔。一名台女上班族投稿到「陸生返台推動組」臉書，指出她的男友是在台求學的陸生，這半年她日夜盼著能與男友相聚，卻始終無果，情緒憂鬱的她幾乎每晚哭著入睡，「不甘心他連出去自己家的社區都不敢，只為了安全健康地返台，台灣政府卻開放更高風險的國家來台打工度假」，苦喊只能苦苦等待男友回台的她，承受極大的心理壓力。

該名台女在文章開場白寫著：「打下這一篇字對我來說不容易，因為只要想到男友回來的日子遙遙無期，我內心就隱隱作痛。」

她提到，自己來自於政治立場深綠的家庭，她的爸爸就教導她「大陸的東西都不好」，因此讓她一直以來對大陸的一切不抱好感。直到到台北工作兩年多，再加上她本來就有憂鬱症的困擾，無法應對同事間的勾心鬥角，精神狀態一直低落，不過還是為了自己的職涯而努力，但直到遇見男友，一切都出現改變。

她在文中指出，她的男友是在台灣讀書的陸生，「一開始我很排斥覺得不要跟大陸人在一起，會沒有結果，可是他的耐心陪伴跟聆聽，我恢復了許多並決定嘗試在一起」。

但一場疫情，讓兩人長達半年無法相會，她說：「直到1月中他要回家過年，我們約定3週後見，沒想到這3週變成了5個多月。當然他還是耐心地透過視訊陪著我，並且盡可能完成老師交代的任務。可是看著他為了許多課，不能實際參與操作焦慮，同時又陪伴著有憂鬱的我，我真的好為他不甘心。」

她強調：「不甘心他連出去自己家的社區都不敢，只為了安全健康地返台，台灣政府卻開放更高風險的國家來台打工度假。」

她還說：「當然我感謝政府，在防疫上的努力得以保護我的家人朋友。然而，遙遙無期的等待，已經讓我用身心俱疲都沒辦法形容自己的痛苦，好多夜晚我都是哭著入睡，或者男友在鏡頭前拜託我不要自殘。這是我很不堪的一面，我也很希望自己沒有這種情緒困擾。」

她期盼：「我誠心懇請任何負責相關事務的長官，可以同理我們這些疫情下的受害者。讓我們早日相聚、讓陸生早日順利完成學業。」

(旺報 )