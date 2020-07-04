台灣製造的新東陽魚鬆被香港檢出汞超標62％，被要求下架回收。食藥署表示，目前尚未確定該產品是否在台灣販售，食藥署將派員前往新東陽瞭解，並針對魚鬆的源頭進行檢驗。若確定原料不符規定，可依《藥事法》限期改善，否則就要開罰3-300萬元，並要求銷毀。

食藥署藥品組科長廖慧琳表示，香港檢驗標準與台灣不同。根據香港規定，終產品的汞不能超過0.5ppm，台灣則是針對原料當中危害性高的甲基汞進行限制，要求甲基汞不能超過1ppm，外銷的產品必須同時符合台灣和對方的法規。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，汞是一種重金屬，分為元素汞、有機汞及無機汞，魚鬆的原料是深海魚，而深海魚如鮪魚、旗魚等，因處於食物鏈頂端，壽命也很長，體內容易有甲基汞（有機汞的一種）的殘留。

顏宗海表示，甲基汞本身具有神經毒性，尤其在孕婦、兒童身上影響最大，過量攝取將影響胎兒、孩童的智力發展，長期下來也會對成人造成記憶力衰退、動作協調不良、不孕、腎功能受損的不良反應。若不慎攝入，可多喝水、多吃蔬果，若感覺身體不適就應就醫。

廖慧琳表示，目前尚未釐清不合格的魚鬆是否在台販售，食藥署將前往新東陽了解情況，因台灣的檢驗標準是針對原料，食藥署也會針對魚鬆的源頭進行追查，若有不符規定之虞，可依《藥事法》要求業者暫停作業，確定不合格將要求限期改善。若未改善，可處3-300萬元的罰鍰，並將產品銷毀。

(中時 )