日本熊本縣是近來台灣人最愛觀光的景點之一，高人氣的熊本熊更是深受台灣大小朋友歡迎。然而熊本近幾來卻深受天然災害的襲擊，《中時》統整日本新聞媒體報導，整理了2016年到2020年襲擊熊本的天然災害。

台灣往返日本九州僅需2個多小時的飛行時間，各縣交通聯繫便利。熊本縣是九州的農業大縣，養殖業繁盛，位於熊本東北部的阿蘇火山，是世界少見大型且完整破火山口，自然風光獨特。

熊本知名景點包括：阿蘇火山博物館、南阿蘇鐵道、熊本營業部長Kumamon辦公室、江戶懷舊「A列車」、天草賞海豚、熊本電鐵熊本熊列車、日本三大名城之一熊本城等。

但熊本近幾年來，卻遭遇幾大天災。先是2016年6月熊本發生規模6.4地震，因為這次地震，逾2500年歷史的國家重要文化資產「阿蘇神社」建築崩塌，珍貴古建築熊本城也難敵強震，石牆多處崩塌、建物損壞，至今熊本城還在修復中。

其次，地震後不久，因受梅雨鋒面影響，豪雨再度重創剛受的地震災害的熊本縣，多處發生土石流和淹水等情形發生，已知有6人死亡。

今年熊本再度受梅雨鋒面影響，其中，蘆北町田川地區因暴雨引發土石流沖入民宅，目前已知13人下落不明。八代市則是球磨川河水氾濫，造成多處淹水災情，熊本縣府已請求自衛隊救援。

(中時電子報)