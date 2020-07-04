KIMIKO與老公王家玄交往半年，今天傳出兩人已於上個月30日登記結婚，男方更在IG曬出小倆口拿著結婚書約的合照，開心宣布：「她簽名了」，正式邁入人生下一階段，對此 KIMIKO表示經過長達半年觀察，才終於點頭答應嫁人。

KIMIKO曬出結婚書約。（圖／dancekimiko IG)

根據《ETtoday》報導，KIMIKO透露兩人交往第一天時，老公就跟她感性告白：「從今天開始妳就是我的掌上明珠，我會把妳捧在手掌心上」，當時對老公此話半信半疑的她，經過半年觀察確定兩人將攜手共度一輩子，便點頭答應老公求婚，倆口還未打算宴客，至於蜜月旅行原本計畫去秘魯旅行，但礙於疫情影響暫時出不了國，將會先待在台灣玩，其他則之後再做計劃。

稍早KIMIKO也在IG曬出結婚書約，表示：「穿著最喜歡的白T+牛仔褲+帆布鞋，手牽手登記去」，更不忘感謝老公：「特別去尋找到這麼有意義，為了祝福同婚通過而設計的結婚書約」。

(中時電子報)