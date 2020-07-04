彰化地院法官近日將施姓健身教練依妨害自由等罪名，判處拘役50日、罰金6000元，並須賠償陳姓保全2萬元。（資料照，謝瓊雲攝）

猛男情緒失控，差點把老伯拿來練身體！彰化26歲施姓健身教練去年底對著年近70歲的大樓社區陳姓保全辱罵三字經，甚至揮舞長棍、追上前作勢要打人，事後陳男提告，遭彰化地院依恐嚇危害安全罪、毀損等罪，判拘役50日、罰金6000元；另須賠陳男2萬元精神慰撫金。

員林市鬧區8條通1家位在住商混合大樓1樓的健身空間，疑似與大樓管委會因拒繳管理費、又經常遭人檢舉等種種細故，互有嫌隙；年近70歲的陳男擔任社區保全，因曾向施男反應健身房音量太大，影響社區安寧，而讓施男心生不滿。

根據判決書，去年12月11日下午3時22分，施姓健身教練看到陳男經過健身房前，先將一個玻璃碗從屋內丟到門外摔破，隨即衝出去破口大罵三字經，高舉手臂作勢要毆打陳男，並恫嚇「打打打，打給他死，再來賠沒關係！」

施男隨即衝回健身房內，步出門口時拿出一根健身器材直槓，衝向陳男幾乎貼在他身邊揮舞、作勢毆打，嚇得陳男立刻撥打119報警後趕緊離開現場。盛怒中餘怒未消的施男，此時又到門口徒手將屬於大樓管委會財產的禁止停車拒馬告示牌、三角錐舉起往地面丟擲，導致告示牌凹陷毀損。

施男雖承認一時情緒激動，雙方有起爭執、也有扔東西，但否認有辱罵言語，且持棍型健身器材只是動作大了點；但法官檢視監視器畫面和管委會陳姓主委證詞後，不予採信，依妨害自由恐嚇危害安全罪判施男拘役50日、可易科罰金，毀損他人物品罪部分，處罰金6000元。對於陳男提告後附帶民事求償12萬元精神慰撫金，法官認為過高，判決應賠償2萬元較適當。全案仍可上訴。

(中時 )