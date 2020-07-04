東南衛視駐台記者艾珂竹及盧薔日前被指控違反相關規定，並遭廢止記者證及入境許可，兩人3日上午搭機離台，行政院長蘇貞昌4日到新竹視察時回應稱，任何一個國家的記者來台都須遵守相關規定，若違反規定期限又到，沒有延長許可是「剛好而已」。

蘇貞昌認為台灣是自由開放的國家社會，歡迎世界各地各國的記者來，但我們維護新聞自由受世界肯定的同時，政府也會維護國家的利益、國民的安全，無論記者來自哪一國，都必須遵守相關規定。蘇貞昌強調，若記者違反規定，期限又到了，沒有延長是對的，也是剛好而已。

蘇貞昌歡迎世界各地的記者來台灣、了解台灣、報導台灣，但也希望尊重台灣，希望遵守相關規定，不希望記者來台違反種種規定，會依法、依規定處理。

最近有民調指出有67％的人認同台灣，對此蘇貞昌表示，台灣人認同台灣是天經地義，因為台灣就是2300萬人安身立命的地方，我們外有強敵，內部更要團結。台灣人認同台灣，我們真的同舟一命，不論外界如何威嚇，我們都是同一個國家、同一個國民。

另外，針對振興三倍券發行以來紙本數較多，是否追加印製？蘇貞昌表示發行才3天，已400多萬人完成預定、預購的手續，未來相信還會再有更多鄉親出來，因為大家都看到三倍券不但受歡迎，而且有多元的方式可以來預訂、預購。

(中時 )