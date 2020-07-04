竹北市農會今(4)日在台北花博園區的北區農民行銷專區活動推廣種植的黑豆作物，農糧署表示，國內目前逐漸將多餘水田轉種其他進口作物，一方面運輸航程、成本、碳排均減少外，也讓國人吃到最健康有機的食材。

農糧署署長胡忠一表示，台灣逐漸有許多水田轉種豆類作物，例如黑豆等，根據國人的消費統計，稻米生產24萬公頃就足夠應付所需，然而國內現在稻田種植面積為27萬公頃，因此目標在最短時間內將多出的3萬公頃轉種其他作物來取代國人生活所需卻又依賴進口的農產品，例如大豆、黑豆及玉米等。

胡忠一指出，大豆，包含黃豆、綠豆及紅豆，均以國內休耕田及多出來的水稻田轉種，一方面國內生產鼓勵使用產銷履歷及有機方式生產，如此可以減少食物運輸里程。據統計，我國1年從國外進口的黃豆、玉米及小麥等約800萬公噸，大多由北美洲美國、加拿大及南美洲巴西進口為主，然而北美洲進口來台航程約要21至25天，從巴西來台更要45天之久，除了耗費大量成本也產生污染碳排，運送過程一旦拉長，作物也有可能產生黃麴毒素等。

胡忠一說，假如本地農民種植上述作物來取代外國進口，一方面能縮短食物里程，以最新鮮非基改的方式來讓國人消費，對世界的溫室效應改善也能貢獻一分心力，未來也將推廣到校園營養午餐，過去喝牛奶，現在喝豆奶。

(中時 )