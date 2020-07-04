高雄仁武區的大樓或透天厝，都是近年來的高雄房市熱區，上市櫃公司隆大營建(5519)首度在仁武推出透天產品「隆大鳳凰一期」，今年農曆年後開賣，迄今已售70％，「隆大鳳凰二期」緊接上場，並找來炮仔聲爆紅女神吳婉君助陣，隆大董事長陳武聰表示，今年5月迄今，隆大預售或成屋的成交量，每週都達10多戶，疫後的高雄房市熱絡情勢，今年下半年可望持續。

龍登廣告總經理戴嘉聖4日表示，仁武「隆大鳳凰一期」的廣告戶，每戶最低只有1,188萬元，最高每戶2,400萬元，迄今已售出70％，去化速度從今年母親節以來，速度加快，平均每週來人約50組，每坪平均成交至少4戶。

由於區域客層對透天產品接受度相當高，他說，「隆大鳳凰二期」接棒上場之後，因為產品規劃不同，每戶平均1,500萬元左右。

曾在疫情初期，即正確預測疫情在今年6月即可平緩的隆大董事長陳武聰表示，從今年母親節迄今，包括「隆大鳳凰」透天的隆大營建推出的預售或成屋，平均每週成交都達10多戶，有時候還超過20戶，顯示高雄房市的穩健。

陳武聰指出，由於國內利率持續在低點，加上疫情和緩，今年下半年，「高雄房市應該沒有什麼問題」，持續看好，不過，由於家庭結構的改變，因此，未來的隆大推出的大樓建案，將以3房為主，2房為輔，因為，高雄房市2房的量體太多了。

他說，大樓推案地點則鎖定都會區，因為，只有都會區的人口才比較集中，無論就學、就業、或醫療照護等生活機能，都較完備。

因此，隆大規劃今年第四季，推出「鳳凰頌」，該案位於市區武廟路生活圈，規劃近300戶，預定2023年完工交屋，該案總銷近30億元，可望在2023年貢獻營收。

(工商 )