外交部昨（3）日宣布，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」。對此，總體經濟學家吳嘉隆提出2點分析，直指美軍近日動作頻頻，早已超過警共中共的需要，加上中印邊界衝突不斷，因此台灣到關島設辦事處，很可能是應美方要求，目的是讓對岸承受兩線用兵的壓力，「台灣要進入備戰狀態才是！」

吳嘉隆在臉書指出，台灣將在關島設辦事處，「我猜想應該是應美國的提議或要求。」他提出2個觀點，其一是美軍已經在做開戰準備，除了沖繩不斷有新部隊進駐，超音速隱形轟炸機B1B也部署4架在關島，加上「3個航母戰鬥群也開過來；奪島演習不停；運輸機連續飛過台灣周邊」等動作，已經遠超出警告中共的需要。

至於第二點，吳嘉隆認為，印度和中國一旦有軍事衝突，「美國的戰略構想應該會是讓中共承受兩線用兵的壓力，所以，中印邊界應該會真的駁火，而且，會與台灣海峽這邊（包括南海、東海）同時進行。」

學者發文提出看法。（圖／翻攝自吳嘉隆臉書）

他接著提到，印度的基本國策是要和中共有摩擦，「以便證明自己有地緣政治價值，值得美國來扶持與拉攏，但是也別衝過頭，搞到與中共真的開戰。何況，一帶一路正是從陸地與海洋來包圍到印度，所以印度的國家安全大受威脅，遲早要對中共動手。」

綜上所述，吳嘉隆直言「我的結論：台灣要進入備戰狀態才是！台灣的和平時間太久了，70年了，有點不正常，是該進入下一個階段了。和平與安全是有代價的，台灣人要開始對戰爭的來臨做出準備，該承受就承受，該出手就出手！疫情的戰役我們打過了，現在是海軍、空軍準備上場！」

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(中時電子報)