被視為台南「祕密花園」的漁光島，擁有美麗沙灘適合觀賞海景夕陽，日前更因有情侶在沙灘帳篷上演活春宮聲名大噪，還被指為今年國慶煙火施放地點。安平區公所透過「參與式預算計畫」提案投票產生的「彩繪藝術園區」方案，已打造「鯨彩漁光」新入口意象，希望吸引更多遊客拍照打卡。

面積400多公頃的漁光島，與台南市區靠漁光大橋相連，島上有一條1公里的綠色森林步道，還有長達1.5公里號稱「藍色月牙灣」的祕境海灘，每逢夕陽西下、落日餘暉，景緻十分浪漫，是台南著名的打卡私房景點。

安平區公所為促進漁光島觀光產業，去年進行「安平區參與式預算計畫」，並由市長黃偉哲拍攝宣傳影片，邀請市民一起動腦、提案、票選，為漁光島的入口意象提供好點子，最後「漁光島彩繪藝術園區」方案獲得1225位市民投票支持脫穎而出。

安平區公所希望透過公共藝術的設置，強化漁光島入口新意象，經委託3位具有設計專才的社造替代役男著手設計，並歷經數月不斷修正討論後，設計出以鯨魚尾巴及海浪組成的「鯨彩漁光」裝置藝術，期盼到訪的遊客，能更了解漁光島的在地文化。

區公所認為，「鯨彩漁光」結合「鯨尾」與「湧浪」等2大安平在地海洋元素。其中，漁光島舊名「三鯤鯓」，「鯤鯓」即大鯨魚的身體，形容島上的沙洲地形，猶如鯨魚背脊一般浮在海面上；神話更相傳，看見鯨魚尾巴是幸運的象徵，代表出海平安與漁獲豐收，公所期待這條高4公尺的大鯨魚尾巴，能持續為安平領航，航向無限精彩的未來。

(中時 )