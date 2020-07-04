中華航空A330客機6月14日降落松山機場時，3套電腦與自動剎車系統失靈，機師緊急改採手動剎車，並在跑道末端前9.1公尺停住，引發關注。網友hungATC、天梯拍機隊在Youtube頻道（https：／／www.youtube.com／watch？v=YOmX-kLi5Fs＆feature=emb_logo）公布當天側錄的機師與塔台對話，顯示華航機師降落後呼叫松山機場塔台，希望用拖車將飛機從跑道拖離，同時提到引擎反推在降落時出現問題。

華航機師與塔台對話如下：

機師：松山塔台下午好，華航202重型（降落）10跑道

塔台：下午好，中華202重型，松山塔台，跑道10，風向240，風速7級，修正海壓1012，能見度2500公尺

機師：ILS進場跑道10，修正海壓1012，中華202

塔台：中華202，跑道10，風向260度，風速9級，可以降落

機師：可以降落中華202

塔台：中華202，降落後Eaho滑出

機師：中華202停在跑道，我需要拖車

塔台：中華202收到，你需要拖車嗎？

機師：我需要拖車，我停在跑道上

塔台：中華202收到。中華202停在跑道上，我需要拖車

機師：我們無法自行離開跑道。

塔台：中華202，教官，請問你可以從左邊的迴轉坪轉嗎

機師：沒有辦法，我覺得這樣有點困難

塔台：中華202好的，我們通知航務組。中華202，教官，現在需要請你在跑道上就直接先關引擎，這樣航務組的車輛才能靠近巡視

機師：好的，先等我們一下，請問車子來了嗎？塔台，中華202，請問車子來了嗎

塔台：車子現在在跑道上，在你們的後方

機師：等我們一下，我們先關引擎

塔台：抄收，你們引擎關車之後呼叫，謝謝

機師：引擎關閉後會跟你呼叫，中華202，現在已經關車

塔台：拖車要架上航機時會跟你通知，可以再跟我們描述一次剛剛跑道跑道末端之後為何無法脫離跑道嗎

機師：我們現在剛好機頭在跑道的邊線，因為地面又很濕滑，為了安全理由，我覺得由拖車拖比較適合

塔台：抄收，知道了解

機師：謝謝，可能因為剛剛可能地面上有尾風，還有機務有狀況，它在落地之後有點狀況。現在要抱歉了，造成你們困擾，就麻煩用拖車拖過去

塔台：好的收到，位子在比較靠跑道末端的地方，沒有辦法自行安全的脫離

機師：因為很勉強，這邊地面很濕滑

塔台：抄收。中華202，教官，塔台。拖車現在已經掛上，我們許可它們開始拖行，你們走Echo到5號GATE

機師：走Echo到5號GATE，中華202。塔台，這是中華202。

塔台：教官請說

機師：剛重新檢查，就是在落地的時候本身的reverse（反推）沒有作用，那回去我們會再研究一下，剛剛還有道面的狀況，你可以報一下我們剛剛落地天氣資料跟能見度嗎

塔台：你們落地的時候因為是上一個報，我們查了之後跟教官報告，您稍等一下

機師：好的，謝謝

塔台：中華202，教官，塔台

機師：好的，請說

塔台：教官，你剛剛落地的時候是PAPA報，能見度是2500公尺，雲幕高是1600公尺，當時的風是260的7浬

機師：2500公尺的能見度，雲幕是在1600，風是260的7浬

(中時 )