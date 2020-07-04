新北市農業局4日在台北希望廣場舉辦展售會，同時表揚得獎者。（許哲瑗攝）

新北市農業局4日在台北希望廣場舉辦展售會，同時表揚得獎者。（許哲瑗攝）

正值綠竹筍產季，第8屆「新北筍王」由來自深坑區的女筍農黃鈺筑拔得頭籌，新北市農業局4日在台北希望廣場舉辦展售會，同時表揚得獎者，包括福容大飯店漁人碼頭、Mega50望月樓等知名大飯店，都慕名與女筍王黃鈺筑合作，推出限量冠軍筍料理，讓民眾一嚐名廚與冠軍食材激盪出的美味。

黃鈺筑是深坑區的產銷班員，與丈夫黃勢棠種植綠竹筍快30年，經營的農園橫跨深坑、木柵區，高品質的綠竹筍備受好評，更是各大比賽的常勝軍。

「竹筍要清甜，秘訣在這裡！」黃鈺筑表示，她與丈夫堅持採用友善耕作農法，不使用殺草劑，肥料則多以豆餅肥和有機粒肥為基底，增加竹筍甜度，並透過整枝修葉增強竹林通風性和日照率，定期清竹頭，增加隔年竹筍生長的芽點和空間。

黃鈺筑謙虛的說，夫妻倆種綠竹筍將近30年，今年終於為深坑區拿下新北筍王寶座，值得紀念，未來會繼續努力，提供消費者更優質、更健康的綠竹筍。

新北市農業局4日、5日在台北希望廣場舉辦展售會，販售各大筍王當天現採「尚青」的綠竹筍，規畫趣味遊戲、表演節目等，副市長吳明機4日到場揭幕並表示，後疫情時代來臨，新北市除了維持綠竹筍產業的穩定，也搭配展售會等活動，活絡周邊相關產業如飯店、商圈、老街、電商平台等。

新北市農業局介紹，綠竹筍盛產期為6至9月，想要買好吃的新北綠竹筍，除了可洽各區農會外，農業局也整合相關電商平台推出「新北綠竹筍e易購」，線上訂購就能宅配到府，並與29家餐廳業者打造「來去新北找好筍」活動，推出「綠竹筍消費券」，提供各式優惠。

農業局介紹，7月1日起消費滿1000元就送1張100元消費券，不得抵當次消費，7月31日前到指定合作餐廳消費都能抵用，數量有限，要搶要快。還有與飯店業者合作，淡水福容飯店選用本屆筍王種植的綠竹筍，推出筍王創意套餐，包含「胡麻綠筍雙味拼」、「烏香辣味海膽焗鮮筍」等多道佳餚，請於三天前預訂，限量100套，售完為止。

此外，Mega50望月樓則推出「新北冠軍綠竹筍美饌」，技藝精湛的主廚巧妙設計「竹筍堅果炒伊比利豬冷盤」、「海膽醬焗烤冠軍筍」等料理還有造型港點；7月15日開始，望月樓再配合三倍券加碼，每千元可抵消費1100元。另外農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房-新北採筍一日遊」活動，帶民眾深入產區體驗採筍的樂趣，還能在田間烹煮美味的料理，並且順遊周邊不同的景點。

(中時 )